Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision bei Abbiegevorgang

Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Am gestrigen Montag, 2. März, kam es um 5.26 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Euskirchen-Wißkirchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt. Dort beabsichtigte sie, nach links auf die Autobahn in Richtung Köln abzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine ebenfalls 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich die Bundesstraße 266 aus Richtung Mechernich kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

