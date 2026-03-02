Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Brände im Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen (ots)

Am Freitag und in der Nacht zu Samstag (27./28. Februar) kam es im Kreis Euskirchen zu mehreren Bränden in Euskirchen, Weilerswist und Zülpich.

Brand in Mehrfamilienhaus in Weilerswist Am Freitag (27. Februar) geriet um 14.53 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Weilerswist ein Tablet in Brand. Der Wohnungseigentümer befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Eine Nachbarin informierte ihn über den ausgelösten Brandmelder. Als der Mann zu seiner Wohnung zurückkehrte, stellte er fest, dass der Tablet-PC, der auf einem Klavier lag, Feuer gefangen hatte. Das brennende Gerät wurde über den Balkon ins Freie gebracht, wodurch ein Brand in der Wohnung verhindert wurde. Während des Vorfalls entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Auf dem Klavier entstand eine oberflächliche Beschädigung. Personen wurden nicht verletzt.

Papiertüte setzt Container, Hecke und Pkw in Brand Ebenfalls am Freitag (27. Februar) brannte um 15.45 Uhr in der Jahnstraße in Euskirchen eine Papiertüte auf einem Müllsammelplatz neben Kunststoffcontainern. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Tüte in Brand. Das Feuer griff auf die Kunststoffcontainer sowie eine angrenzende Hecke über. Zudem wurden zwei geparkte Pkw im Frontbereich beschädigt. Zeugen meldeten den Brand, die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Jugendliche zünden Mülleimer an

Um 18 Uhr beobachteten Zeugen im Bereich der Jahnstraße in Euskirchen sieben bis acht Jugendliche, die drei Metallmülleimer in Brand setzten. Die Jugendlichen entfernten sich vom Tatort. Zeugen verständigten die Feuerwehr und konnten einen der Brände noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen. Die Brandermittler nahmen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf.

Unrat brennt in Waldstück bei Zülpich

Am Freitagabend (27. Februar) gegen 23:30 Uhr bemerkte ein Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 265 einen Brand in einem Waldstück im Bereich der Straße "Haus Boulig" in Zülpich-Weiler in der Ebene. Vor Ort brannten Grünschnitt und Heckenabschnitte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Flurschaden. Auch in diesem Fall wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung gefertigt.

Brand in Fachklinik in Zülpich-Hoven

In der Nacht zu Samstag (28. Februar) kam es um 0.45 Uhr zu einem Brand in einer psychiatrischen Fachklinik in der Luxemburger Straße in Zülpich-Hoven. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 41-jähriger Bewohner in seinem Zimmer eine Decke in Brand. Der Brandmelder löste aus, ein Mitarbeiter bemerkte das Feuer und konnte es mit einem Feuerlöscher löschen. Der 41-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wurde eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung gefertigt. Die Polizei Euskirchen hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell