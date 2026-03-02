PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Kreis Euskirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreisgebiet zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

Am Freitag, 27. Februar, drangen bislang Unbekannte zwischen 16 und 22 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße in Bad Münstereifel ein. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend die Räume. Entwendet wurden Schmuck und Uhren.

Bereits im Zeitraum von Mittwoch, 25. Februar, 13.30 Uhr, bis Freitag, 27. Februar, 16 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Stolzenburgstraße in Kall-Keldenich. Auch hier wurde die Terrassentür aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag zwischen 17.45 und 21.45 Uhr in einem Wohnhaus im Pastor-Schäfer-Weg in Mechernich-Kommern. Unbekannte hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Auch hier wurden Schmuckstücke und Uhren entwendet. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

