PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tankbetrug

53909 Zülpich (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es an einer Tankstelle auf der Römerallee in Zülpich zu einem Tankbetrug. Zwei männliche Personen fuhren mit ihrem weißen Audi und einem grauen Planhänger auf das dortige Tankstellengelände und betankten einen Behälter, welcher sich auf dem Anhänger befand, mit einer großen Menge Dieselkraftstoff. Die Kennzeichen, die sich zur Tatzeit auf dem Audi und dem Anhänger befanden, waren vorher entwendet worden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - mittleren Alters
   - orangene Hosen
   - schwarze Oberteile
   - schwarze Kappen.

Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Krimanalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 21:13

    POL-EU: Update: Kind bei Verkehrsunfall verletzt: Fahrer hat sich gemeldet

    Hellenthal (ots) - Der Fahrer hat sich bei der Polizei Euskirchen gemeldet. Ursprünglich Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/6225507 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:56

    POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Diebstahl mit anschließendem Computerbetrug

    Euskirchen (ots) - Die abgebildeten drei Tatverdächtigen stehen im Verdacht, im Zeitraum von Sonntag, 5. Oktober, 8.30 Uhr, bis Montag, 24. November, 8.30 Uhr, in einem Schuhgeschäft in der Veybachstraße in Euskirchen mehrere Waren unter Verwendung einer zuvor rechtswidrig erlangten Debitkarte bezahlt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Debitkarte ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:20

    POL-EU: Senior wurde Opfer von Online-Investmentbetrug

    Euskirchen (ots) - Ein Senior aus Euskirchen ist Opfer eines Online-Investmentbetrugs geworden. Er hatte das Angebot über eine Online-Plattform entdeckt. In der Anzeige wurde versprochen, dass man sich bereits mit 250 Euro an einer Börsenanlage beteiligen könne. Nach der ersten Investition von 250 Euro wurde der Mann von einer Person kontaktiert, die ihn zu weiteren Zahlungen ermutigte. Bis Ende Februar überwies der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren