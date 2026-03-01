Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tankbetrug

53909 Zülpich (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es an einer Tankstelle auf der Römerallee in Zülpich zu einem Tankbetrug. Zwei männliche Personen fuhren mit ihrem weißen Audi und einem grauen Planhänger auf das dortige Tankstellengelände und betankten einen Behälter, welcher sich auf dem Anhänger befand, mit einer großen Menge Dieselkraftstoff. Die Kennzeichen, die sich zur Tatzeit auf dem Audi und dem Anhänger befanden, waren vorher entwendet worden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - mittleren Alters - orangene Hosen - schwarze Oberteile - schwarze Kappen.

Es wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Krimanalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell