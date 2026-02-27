PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Update: Kind bei Verkehrsunfall verletzt: Fahrer hat sich gemeldet

Hellenthal (ots)

Der Fahrer hat sich bei der Polizei Euskirchen gemeldet.

Ursprünglich Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/6225507

