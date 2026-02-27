PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Hellenthal (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 6.55 Uhr, kam es auf der Aachener Straße in Hellenthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt wurde.

Der Junge war zu Fuß auf dem Weg zur Bushaltestelle und wollte die Oleftalstraße überqueren. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug bog aus Richtung Aachener Straße in die Oleftalstraße ein und streifte den Jungen mit Schrittgeschwindigkeit am Schulranzen. Der Junge fiel daraufhin zu Boden.

Der männliche Fahrzeugführer hielt an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Oleftalsperre fort. Der Junge fuhr danach mit dem Bus zur Schule und berichtete dort über den Vorfall. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pritschenwagen handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, blonde Haare (an den Seiten kurz), blonder Vollbart, im Fahrzeug sollen Fellbezüge auf den Sitzen gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:15

    POL-EU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zwei Verletzte

    Blankenheim-Reetz (ots) - Am Donnerstag um 16.50 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 41 bei Blankenheim-Reetz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus der Städteregion Aachen befuhr die Kreisstraße 41 aus Richtung Blankenheim-Reetz kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Freilingen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:15

    POL-EU: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

    Bad Münstereifel-Langscheid (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 25. Februar, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 26. Februar, 10:45 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus. Bislang Unbekannte hebelten mit einem Werkzeug die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Gleich zwei Kradunfälle am gestrigen Tag

    Blankenheim (ots) - Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres haben am gestrigen Mittwoch (25. Februar) zahlreiche Kradfahrer wieder auf die Straßen gelockt. Leider kam es dabei zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, stürzte ein 37-jähriger Kradfahrer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis auf der Bundesstraße 265. Der Mann befuhr die Bundesstraße 265 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren