Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Hellenthal (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 6.55 Uhr, kam es auf der Aachener Straße in Hellenthal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt wurde.

Der Junge war zu Fuß auf dem Weg zur Bushaltestelle und wollte die Oleftalstraße überqueren. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug bog aus Richtung Aachener Straße in die Oleftalstraße ein und streifte den Jungen mit Schrittgeschwindigkeit am Schulranzen. Der Junge fiel daraufhin zu Boden.

Der männliche Fahrzeugführer hielt an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Oleftalsperre fort. Der Junge fuhr danach mit dem Bus zur Schule und berichtete dort über den Vorfall. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pritschenwagen handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, blonde Haare (an den Seiten kurz), blonder Vollbart, im Fahrzeug sollen Fellbezüge auf den Sitzen gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell