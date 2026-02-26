Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gleich zwei Kradunfälle am gestrigen Tag

Blankenheim (ots)

Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres haben am gestrigen Mittwoch (25. Februar) zahlreiche Kradfahrer wieder auf die Straßen gelockt. Leider kam es dabei zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, stürzte ein 37-jähriger Kradfahrer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis auf der Bundesstraße 265. Der Mann befuhr die Bundesstraße 265 in Fahrtrichtung Zülpich-Langendorf, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Mann geriet mit dem Motorrad auf den Grünstreifen und stürzte zu Boden.

Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 15.50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 258 bei Blankenheim-Ahrhütte zu einem weiteren Unfall mit zwei verletzten Jugendlichen. Ein 16-jähriger Fahrer aus Mechernich befuhr mit einem Kleinkraftrad die Bundesstraße in Fahrtrichtung Blankenheim. Als Sozia befand sich eine ebenfalls 16-jährige Jugendliche aus Bad Münstereifel auf dem Fahrzeug. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke.

Durch den Aufprall stürzten beide Personen zu Boden und erlitten Verletzungen. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Die Sozia wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle war bis etwa 18.50 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

Gerade zu Beginn der Saison ist besondere Vorsicht geboten. Nach der Winterpause müssen sich viele Fahrerinnen und Fahrer zunächst wieder an ihr Fahrzeug und das Fahrverhalten gewöhnen. Noch kühle Fahrbahnen, Splittreste oder wechselnde Straßenbedingungen erhöhen das Unfallrisiko.

Die Polizei Euskirchen empfiehlt daher, vor der ersten Ausfahrt einen gründlichen Fahrzeugcheck durchzuführen - insbesondere Reifen, Bremsen und Beleuchtung sollten überprüft werden. Ebenso wichtig ist es, sich langsam wieder an das Fahrgefühl heranzutasten und nicht direkt am ersten sonnigen Tag die eigenen oder technischen Leistungsgrenzen auszureizen.

Auch wenn die ersten Sonnenstrahlen locken: Fahren Sie vorausschauend, angepasst und mit der nötigen Umsicht in die neue Saison.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell