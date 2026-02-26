PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gleich zwei Kradunfälle am gestrigen Tag

Blankenheim (ots)

Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres haben am gestrigen Mittwoch (25. Februar) zahlreiche Kradfahrer wieder auf die Straßen gelockt. Leider kam es dabei zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, stürzte ein 37-jähriger Kradfahrer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis auf der Bundesstraße 265. Der Mann befuhr die Bundesstraße 265 in Fahrtrichtung Zülpich-Langendorf, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Mann geriet mit dem Motorrad auf den Grünstreifen und stürzte zu Boden.

Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen 15.50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 258 bei Blankenheim-Ahrhütte zu einem weiteren Unfall mit zwei verletzten Jugendlichen. Ein 16-jähriger Fahrer aus Mechernich befuhr mit einem Kleinkraftrad die Bundesstraße in Fahrtrichtung Blankenheim. Als Sozia befand sich eine ebenfalls 16-jährige Jugendliche aus Bad Münstereifel auf dem Fahrzeug. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke.

Durch den Aufprall stürzten beide Personen zu Boden und erlitten Verletzungen. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Die Sozia wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle war bis etwa 18.50 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

Gerade zu Beginn der Saison ist besondere Vorsicht geboten. Nach der Winterpause müssen sich viele Fahrerinnen und Fahrer zunächst wieder an ihr Fahrzeug und das Fahrverhalten gewöhnen. Noch kühle Fahrbahnen, Splittreste oder wechselnde Straßenbedingungen erhöhen das Unfallrisiko.

Die Polizei Euskirchen empfiehlt daher, vor der ersten Ausfahrt einen gründlichen Fahrzeugcheck durchzuführen - insbesondere Reifen, Bremsen und Beleuchtung sollten überprüft werden. Ebenso wichtig ist es, sich langsam wieder an das Fahrgefühl heranzutasten und nicht direkt am ersten sonnigen Tag die eigenen oder technischen Leistungsgrenzen auszureizen.

Auch wenn die ersten Sonnenstrahlen locken: Fahren Sie vorausschauend, angepasst und mit der nötigen Umsicht in die neue Saison.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Brand in Produktionshalle

    Hellenthal (ots) - Am Donnerstag (26. Februar) kam es um 0.40 Uhr in einem Betrieb in der Kölner Straße in Hellenthal zu einem Brand. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine Produktionshalle einer Firma, in der diverse Maschinen zur Herstellung von metallischen Rohren betrieben werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 21 Mitarbeitende in der Halle. Diese konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zehnjähriger bei Zusammenstoß verletzt

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (25. Februar) kam es um 14.20 Uhr auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug von einer Grundstückseinfahrt über einen angrenzenden Fußgängerweg auf die Kommerner Straße einzufahren. Dabei übersah sie nach ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Kupferrohre und Werkzeug entwendet

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 24. Februar, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 25. Februar, 11.46 Uhr, wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Widderstraße in Euskirchen-Stotzheim eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie zuvor die Terrassentür aufhebelten. Aus dem Haus wurden Kupferrohre sowie diverses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren