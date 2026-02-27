PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Zwei Verletzte

Blankenheim-Reetz (ots)

Am Donnerstag um 16.50 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 41 bei Blankenheim-Reetz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus der Städteregion Aachen befuhr die Kreisstraße 41 aus Richtung Blankenheim-Reetz kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Freilingen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer sowie sein 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

