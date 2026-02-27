PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Bad Münstereifel-Langscheid (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25. Februar, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 26. Februar, 10:45 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Bislang Unbekannte hebelten mit einem Werkzeug die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Bargeld.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Gleich zwei Kradunfälle am gestrigen Tag

    Blankenheim (ots) - Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres haben am gestrigen Mittwoch (25. Februar) zahlreiche Kradfahrer wieder auf die Straßen gelockt. Leider kam es dabei zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, stürzte ein 37-jähriger Kradfahrer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis auf der Bundesstraße 265. Der Mann befuhr die Bundesstraße 265 ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Brand in Produktionshalle

    Hellenthal (ots) - Am Donnerstag (26. Februar) kam es um 0.40 Uhr in einem Betrieb in der Kölner Straße in Hellenthal zu einem Brand. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine Produktionshalle einer Firma, in der diverse Maschinen zur Herstellung von metallischen Rohren betrieben werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich 21 Mitarbeitende in der Halle. Diese konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:40

    POL-EU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zehnjähriger bei Zusammenstoß verletzt

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (25. Februar) kam es um 14.20 Uhr auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug von einer Grundstückseinfahrt über einen angrenzenden Fußgängerweg auf die Kommerner Straße einzufahren. Dabei übersah sie nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren