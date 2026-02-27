Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Bad Münstereifel-Langscheid (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25. Februar, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 26. Februar, 10:45 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Bislang Unbekannte hebelten mit einem Werkzeug die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Bargeld.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell