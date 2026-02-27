Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Senior wurde Opfer von Online-Investmentbetrug

Euskirchen (ots)

Ein Senior aus Euskirchen ist Opfer eines Online-Investmentbetrugs geworden. Er hatte das Angebot über eine Online-Plattform entdeckt. In der Anzeige wurde versprochen, dass man sich bereits mit 250 Euro an einer Börsenanlage beteiligen könne.

Nach der ersten Investition von 250 Euro wurde der Mann von einer Person kontaktiert, die ihn zu weiteren Zahlungen ermutigte. Bis Ende Februar überwies der Senior eine Summe im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Erst dann wurde der Senior stutzig und forderte eine Rückzahlung. Mehrfache Nachfragen bei der Kontaktperson führten nur zu Vertröstungen, eine Auszahlung erfolgte nicht.

Die Polizei warnt eindringlich vor betrügerischen Online-Investitionen und empfiehlt, bei derartigen Angeboten besonders vorsichtig zu sein.

- Seien Sie bei Online-Investitionen besonders vorsichtig, vor allem wenn hohe Renditen in kurzer Zeit versprochen werden. - Prüfen Sie Anbieter sorgfältig und informieren Sie sich über deren Firmensitz, Impressum und Zulassungen. - Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Unternehmen, die über soziale Medien werben. - Lassen Sie sich im Zweifel von Ihrer Bank oder Verbraucherzentralen beraten, bevor Sie Geld investieren.

Die Polizei Euskirchen weist außerdem darauf hin, dass Betrüger häufig mit vermeintlichen Prominenten oder bekannten Namen werben, um Vertrauen zu erzeugen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell