Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Diebstahl mit anschließendem Computerbetrug

Euskirchen (ots)

Die abgebildeten drei Tatverdächtigen stehen im Verdacht, im Zeitraum von Sonntag, 5. Oktober, 8.30 Uhr, bis Montag, 24. November, 8.30 Uhr, in einem Schuhgeschäft in der Veybachstraße in Euskirchen mehrere Waren unter Verwendung einer zuvor rechtswidrig erlangten Debitkarte bezahlt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Debitkarte zuvor unrechtmäßig in den Besitz der Tatverdächtigen und wurde anschließend missbräuchlich eingesetzt.

Weitere Informationen sowie zusätzliche Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/196166 [polizei.nrw]

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen oder Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell