POL-OH: Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Vogelsbergkreis vollstreckt

Vogelsberg (ots)

Am Donnerstag (19.02.) vollstreckte die Kriminalpolizei Alsfeld mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz mehrere durch die Staatsanwaltschaft Gießen erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Gießen an mehreren Wohnanschriften in Alsfeld, Mücke, Grebenau und Kirtorf. Hintergrund der Maßnahmen waren durch umfangreiche Ermittlungen gewonnene Erkenntnisse bezüglich Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und das Konsumcannabisgesetz (KCanG). Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten verschiedene Rauschmittel und weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich insgesamt um circa 1,6 Kilogramm Marihuana, 300 Gramm Haschisch, eine kleinere Menge Amphetamin und eine Cannabisplantage mit 15 Pflanzen. Insgesamt wurden im Rahmen der Vollstreckung der Beschlüsse elf Personen vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gießen und Kriminalpolizei Alsfeld dauern an.

Jonas Trabert

