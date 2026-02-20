Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus

Fulda. Am Donnerstag, (19.02.) befuhr eine 59-jährige VW-Fahrerin gegen 21.50 Uhr in Fulda die B 254 aus Fulda kommend in Richtung Bronnzeller Kreisel und wollte dabei von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der den rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung befuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

VB

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lauterbach. Im Zeitraum von Mittwoch (18.02.), 15 Uhr, bis Donnerstag (19.02.), 10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Am Schober" einen am Fahrbahnrand parkenden Seat Ateca an der vorderen Stoßstange. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte der Unbekannte den Seat im Vorbeifahren und verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Ulrichstein. Am Donnerstag (19.02.), gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin aus Lauterbach die Ohmstraße. Im Bereich einer Rechtskurve verlor sie aus ungeklärter Ursache auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 71-jährigen aus Feldatal. Es entstand Sachschaden von 3.000 Euro.

Auto kommt von Fahrbahn ab

Grebenhain. Am Freitagmorgen (20.02.), gegen 6.50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Volvo-Fahrerin aus Grebenhain die Bundesstraße 275 von Vaitshain kommend in Richtung Nösberts-Waidmoos. Dabei verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf lenkte die Volvo-Fahrerin nach links, kam von der Fahrbahn ab und im dortigen Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Auto kommt von Fahrbahn ab

Hauneck. Am Donnerstag (19.02.), gegen 21 Uhr, befuhr ein Skoda-Fahrer aus Bad Sulza die Hersfelder Straße von Unterhaun kommend in Richtung B 27.Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 23.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (19.02.), gegen 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Homberger Straße einen parkenden schwarzen VW Golf an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte der Unbekannte den Golf und verließ die Unfallstelle ohne seien Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Mittwoch (18.02.), gegen 18.10 Uhr, befuhren eine 23-jährige VW-Fahrerin aus Bebra, eine 49-jährige Opel-Fahrerin aus Rotenburg und ein 38-jähriger Daimler-Fahrer aus Bebra die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Cornberg. Kurz vor einer Brücke, die über die B 27 führt, bremsten die 23- und 49-Jährige verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende Daimler-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vorausfahrenden VW geschoben. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Der 38-jährige Bebraer verletzte sich leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

(Polizeistation Rotenburg)

