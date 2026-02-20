Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Brand eines Mehrfamilienhauses

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Grebenhain. Unbekannte versuchten sich im Zeitraum von Mittwochabend (18.02.), gegen 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen (19.02.), 5.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Vaitshainer Straße zu verschaffen, indem sie sich an der Eingangstür zu schaffen machten. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand eines Mehrfamilienhauses

Lauterbach. Am Donnerstagmorgen (19.02.), gegen 8 Uhr, erhielt die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg Kenntnis über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im Kellergeschosses aus. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zunächst ablöschen und die Bewohner aus dem Haus bringen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr als schwierig, da sich im Kellergeschoss immer wieder Glutnester entzündeten.

Weshalb das Feuer ausbrach ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt.

Der entstandenen Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf rund 30.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind Teile des Gebäudes vorerst unbewohnbar, weshalb Anwohner vorübergehend in einer Notunterkunft oder bei Angehörigen untergebracht wurden. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen im Verlauf des Brandgeschehens glücklicherweise nicht zu Schaden.

(Marc Leipold)

