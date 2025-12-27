FW Tönisvorst: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst bringt Weihnachtsfreude ins Altenheim St. Tönis

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst bringt Weihnachtsfreude ins Altenheim St. Tönis

Tönisvorst-St. Tönis, 24.12.2025

Am Morgen des Heiligen Abends war es wieder soweit: Die Mitglieder des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst haben mit ihren festlichen Klängen die Bewohner des Altenheims in St. Tönis verzaubert. Die langjährige Tradition, die bereits seit vielen Jahren gepflegt wird, ist für viele Senioren ein ganz besonderer Moment im Jahr.

Schon kurz nach dem Frühstück versammelten sich die Bewohner in der festlich geschmückten Eingangshalle, wo die Musiker der Feuerwehr in ihren Uniformen aufspielten. Mit bekannten Weihnachtsliedern wie "Oh du Fröhliche" und "Stille Nacht" verbreiteten sie eine stimmungsvolle Atmosphäre, die das Publikum sichtlich rührte. Einige Bewohner sangen mit, andere summten leise die Melodien mit, während ein warmes Lächeln über ihre Gesichter huschte.

Heimleiterin Vanessa Thienenkamp bedankte sich im Namen aller Anwesenden bei dem Musikzug: "Es ist immer ein ganz besonderer Augenblick, wenn die Musiker zu uns kommen. Sie schenken uns nicht nur Musik, sondern auch Freude und Gemeinschaft - gerade an Weihnachten ein unschätzbares Geschenk."

Auch für die Mitglieder des Musikzuges hat der Auftritt einen hohen Stellenwert. "Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, den Menschen hier eine Freude zu machen", sagte der musikalische Leiter Michael Jonen. "Weihnachten ist die Zeit des Gebens, und mit unserer Musik möchten wir ein bisschen Wärme schenken."

Nach dem rund 45-minütigen Konzert wurden die Musiker von den Bewohnern mit herzlichem Applaus verabschiedet. Für viele ist dieses musikalische Weihnachtsgeschenk nicht nur ein Highlight des Tages, sondern auch ein Moment, der Erinnerungen an frühere Weihnachtsfeste wachruft.

