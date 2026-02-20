Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheune abgebrannt - Wahlplakate beschädigt - Diebstahl aus Pkw - Farbschmiererei in Parkhaus - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Fulda (ots)

Scheune abgebrannt

Tann. Am Freitag (20.02.), gegen 2.40 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle der Brand einer Scheune in der Mühlenstraße im Ortsteil Lahrbach gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das auf dem Grundstück befindliche leerstehende Wohnhaus glücklicherweise verhindert werden. Dennoch entstand Sachschaden an dem Wohnhaus. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist zum gegenwertigen Zeitpunkt noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 200.000 Euro.

Wahlplakate beschädigt - Festnahme

Fulda. Am Donnerstag (19.02.), gegen 20.20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger mehrere Personen die sich in der Bahnhofstraße an Wahlplakaten zu schaffen machten und diese beschädigten. Eine Streife der Polizeistation Fulda konnte kurze Zeit später im Steinweg einen 17- und 18-Jährigen vorläufig festnehmen. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer von der Dienststelle entlassen.

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. Am Donnerstag (19.02.), zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem weißen Ford Transit, welcher auf einem Parkplatz in der Straße "Propsteihof" abgestellt war, Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmiererei in Parkhaus

Hünfeld. Am Dienstag, gegen 7.40 Uhr, besprühten Unbekannte zwei Innenwände eines Parkhauses in der Lindenstraße mit Farbe. Es entsandt ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Fulda. Am Mittwoch (18.02.), gegen 8.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte unter einem Torbogen im Museumshof mit blauer Farbe ein Hakenkreuz auf den Boden gemalt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell