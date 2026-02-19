POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Bad Hersfeld. Am Mittwoch (18.02.), gegen 16.40 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße "Am Brunnen" aus Richtung Kathuser Straße. Ein Bad Hersfelder Honda-Fahrer befuhr den Mühlweg aus Richtung Sölzer Höfe. An der Einmündung zur Straße "Am Brunnen" kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von rund 22.500 Euro.
(Polizeistation Bad Hersfeld)
