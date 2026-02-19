PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (18.02.), gegen 16.40 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße "Am Brunnen" aus Richtung Kathuser Straße. Ein Bad Hersfelder Honda-Fahrer befuhr den Mühlweg aus Richtung Sölzer Höfe. An der Einmündung zur Straße "Am Brunnen" kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von rund 22.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:48

    POL-OH: Wahlplakate beschädigt und entwendet - Taschendiebe im Einkaufsmarkt

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Wahlplakate beschädigt und entwendet Heringen. Im Zeitraum von 12. Februar bis 18. Februar entwendeten Unbekannte in der Landecker Straße in Lengers gleich mehrere Wahlplakate. Außerdem beschädigten sie weitere Wahlplakate an derselben Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:09

    POL-OH: Diebstahl aus Pkw

    Fulda (ots) - Tann/Hofbieber Zwischen Dienstag (17.02.), 22.25 Uhr, und Mittwoch (18.02.) , 14.40 Uhr, öffneten Unbekannte auf nicht bekannte Art die Beifahrertür eines schwarzen Golf, welcher im Steinweg in Tann abgestellt war. Hier entwendeten sie aus dem Handschuhfach eine Flasche Parfüm. Auch in der Brunnengasse im Ortsteil Niederbieber wurde durch Unbekannte ein Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter entwendeten hier aus einem silbernen 3er ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:26

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Philippsthal. Am Dienstag (17.02.), gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 88-jähriger Daimler-Fahrer aus Unterbreitzbach die B 62 aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Röhrigshof. Eine 37-jährige Daimler-Fahrerin aus der Krayenberggemeinde befuhr die B 62 in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang an der Kreuzung "Am Zollhaus" stieß der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren