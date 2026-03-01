PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw mit Eiern beworfen

53925 Kall (ots)

In der Nacht zum 01.03.2026 befuhr der 34-jährige Geschädigte aus dem Stadtgebiet Kall mit seinem Pkw und der 34-jährigen Zeugin ebenfalls aus dem Stadtgebiet Kall, die Keldenicher Straße in Kall. An einer Engstelle zwischen der Keltenstraße und der Heidestraße mussten sie ihr Fahrzeug anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der Gegenverkehr bestand aus drei Pkw. Beim Vorbeifahren an dem wartenden Pkw warfen die Fahrzeuginsassen der entgegenkommenden Fahrzeuge Eier auf das wartenden Fahrzeug. Hierbei wurde die Windschutzscheibe und die Heckscheibe des Fahrzeugs getroffen. Im Anschluss flüchteten die drei Fahrzeuge in Fahrtrichtung Keldenich.

Eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde gefertigt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Eierwerfer aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

