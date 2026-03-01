Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener nach Verfolgungsfahrt gestellt

53945 Blankenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Polizeistreife auf einen Pkw in Blankenheim aufmerksam, als der 34-jährige Fahrzeugführer aus Blankenheim bei Erblicken des Streifenwagens sein Fahrzeug stark beschleunigte. Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung auf, welche zum Teil über Feldwege führte. Auf einem Feldweg setzte der Flüchtige mit seinem Fahrzeug so stark auf, dass es in Folge dessen so stark beschädigt wurde und er nur noch mit geringer Geschwindigkeit flüchten konnte. Die Flucht führte durch Blankenheim und kam in der Ortslage Blankenheimerdorf zum Ende. Bei der dortigen Verkehrskontrolle wurde beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von über 1,7 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell