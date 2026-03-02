Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Ladendiebstahl erwischt

Weilerswist (ots)

Am Freitag, 28. Februar, hielt sich eine 28-jährige Frau aus Hessen gegen 19 Uhr etwa zwei Stunden in einem Supermarkt in der Bonner Straße in Euskirchen auf. Währenddessen befüllte sie ihren mitgeführten Rucksack mit Waren aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Verhalten der Frau, die wiederholt zwischen dem SB-Kassenbereich und dem Ausgang hin und her ging. Anschließend versuchte sie, ein alkoholisches Getränk an der Selbstbedienungskasse zu kaufen. Da hierfür eine Altersüberprüfung notwendig war, brach sie den Vorgang ab und verließ zunächst das Geschäft. Kurze Zeit später kehrte sie zurück und hielt sich erneut im Geschäft auf. Beim erneuten Passieren des Kassenbereichs sprach die Mitarbeiterin die Frau an. Der Wert der entwendeten Lebensmittel beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

