PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Pkw-Fahrer gestoppt

Blankenheim (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte am Sonntag (1. März) um 2.53 Uhr auf der Trierer Straße in Blankenheim einen 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Blankenheim, der in sein Fahrzeug eingestiegen war. Daraufhin entschlossen sich die Polizeibeamten, den Fahrer zu kontrollieren und wendeten mit ihrem Streifenwagen. Während des Wendemanövers beschleunigte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in Fahrtrichtung der Bundesstraße 51. Der Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug über die Straße "Am Erschberg" bis hin zu einem Feldweg im Bereich der Straße "Hermannsruh", wo das Fahrzeug aufsetzte und beschädigt wurde. Dabei verlor der Pkw-Fahrer Teile der Fahrzeugverkleidung. Ein Fremdschaden entstand nicht. Bei der anschließenden Kontrolle in der "Graf-Herrmann-Straße" bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem fertigte die Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:57

    POL-EU: Bei Ladendiebstahl erwischt

    Weilerswist (ots) - Am Freitag, 28. Februar, hielt sich eine 28-jährige Frau aus Hessen gegen 19 Uhr etwa zwei Stunden in einem Supermarkt in der Bonner Straße in Euskirchen auf. Währenddessen befüllte sie ihren mitgeführten Rucksack mit Waren aus dem Geschäft. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Verhalten der Frau, die wiederholt zwischen dem SB-Kassenbereich und dem Ausgang hin und her ging. Anschließend versuchte ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:56

    POL-EU: Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

    Kreis Euskirchen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Kreisgebiet zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Am Freitag, 27. Februar, drangen bislang Unbekannte zwischen 16 und 22 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße in Bad Münstereifel ein. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend die Räume. Entwendet wurden Schmuck und Uhren. Bereits im Zeitraum von ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:03

    POL-EU: Betrunkener nach Verfolgungsfahrt gestellt

    53945 Blankenheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Polizeistreife auf einen Pkw in Blankenheim aufmerksam, als der 34-jährige Fahrzeugführer aus Blankenheim bei Erblicken des Streifenwagens sein Fahrzeug stark beschleunigte. Die eingesetzten Beamten nahmen die Verfolgung auf, welche zum Teil über Feldwege führte. Auf einem Feldweg setzte der Flüchtige mit seinem Fahrzeug so stark auf, dass es in Folge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren