Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisierter Pkw-Fahrer gestoppt

Blankenheim (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte am Sonntag (1. März) um 2.53 Uhr auf der Trierer Straße in Blankenheim einen 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Blankenheim, der in sein Fahrzeug eingestiegen war. Daraufhin entschlossen sich die Polizeibeamten, den Fahrer zu kontrollieren und wendeten mit ihrem Streifenwagen. Während des Wendemanövers beschleunigte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in Fahrtrichtung der Bundesstraße 51. Der Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug über die Straße "Am Erschberg" bis hin zu einem Feldweg im Bereich der Straße "Hermannsruh", wo das Fahrzeug aufsetzte und beschädigt wurde. Dabei verlor der Pkw-Fahrer Teile der Fahrzeugverkleidung. Ein Fremdschaden entstand nicht. Bei der anschließenden Kontrolle in der "Graf-Herrmann-Straße" bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem fertigte die Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

