Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es gegen 19:02 Uhr im Hermelinweg in Lingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über den Garten Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend entwendeten sie Schmuck sowie weiteres Diebesgut. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell