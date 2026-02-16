Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Lingen (ots)
Am Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es gegen 19:02 Uhr im Hermelinweg in Lingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über den Garten Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend entwendeten sie Schmuck sowie weiteres Diebesgut. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell