Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

Haselünne (ots)

Zwischen Mittwoch, 11. Februar 2026, 11:00 Uhr, und Samstag, 14. Februar 2026, 11:00 Uhr, kam es in der Straße An der Bleiche in Haselünne zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus.

Im Anschluss durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Danach verließen sie das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

