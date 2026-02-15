PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

Haselünne (ots)

Zwischen Mittwoch, 11. Februar 2026, 11:00 Uhr, und Samstag, 14. Februar 2026, 11:00 Uhr, kam es in der Straße An der Bleiche in Haselünne zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus.

Im Anschluss durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Danach verließen sie das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 07:00

    POL-EL: Dörpen - Fahrkartenautomat beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Dörpen (ots) - Zwischen Freitag, dem 13. Februar 2026, 19:30 Uhr, und Samstag, dem 14. Februar 2026, 09:11 Uhr, kam es an der Neudörpener Straße in Dörpen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem derzeit unbekannten Gegenstand einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn erheblich. Ob Bargeld oder andere Gegenstände entwendet ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 07:00

    POL-EL: Haren - Einbruch in Pfarrhaus - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - Am Samstag, den 14. Februar 2026, kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Einbruch in das Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus an der Langen Straße in Haren. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte ein bislang unbekannter Täter zunächst in das Gebäude und verschaffte sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Büroraum. Dort wurden mehrere Gegenstände ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 07:00

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

    Nordhorn (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, den 13. Februar 2026, 16:15 Uhr, und Samstag, den 14. Februar 2026, 14:00 Uhr, kam es in der Glatzer Straße in Nordhorn, in Höhe der Hausnummer 20b, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren