Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Lengerich (ots)

Am Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es gegen 05:50 Uhr auf der Handruper Straße in Lengerich zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrer mit einem Toyota Avensis die Handruper Straße aus Richtung Handrup kommend in Richtung Lengerich. Kurz vor einem Kreisverkehr kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus in den bepflanzten Kreisverkehr und beschädigte dort weitere Bordsteine sowie Teile der Bepflanzung.

Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Unter anderem brach die Vorderachse, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Anschließend verließen die Fahrzeuginsassen zunächst die Unfallstelle und ließen den Pkw zurück. Der 34-Jährige kehrte später zur Unfallstelle zurück.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 3,84 Promille fest. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

