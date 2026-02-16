Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krankenfahrstuhl - Mehrere Personen verletzt
Neuenhaus (ots)
Am Sonntag, den 15. Februar 2026, kam es gegen 12:50 Uhr auf der Bimolter Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl den parallel zur Bimolter Straße verlaufenden Fuß- und Radweg. Aus bislang ungeklärter Ursache beabsichtigte er, die Fahrbahn zu überqueren und fuhr auf die Straße.
Zur gleichen Zeit befuhr eine 32-jährige Frau mit einem Opel Insignia die Bimolter Straße in Richtung Veldhausen. Trotz eines Ausweichmanövers konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Krankenfahrstuhl nicht mehr verhindern.
Der 86-Jährige wurde bei dem Unfall zunächst lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte am darauffolgenden Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die 32-jährige Fahrzeugführerin sowie ein elf-jähriges Kind, das sich im Pkw befand, erlitten leichte Verletzungen. Ein weiteres acht-jähriges Kind im Fahrzeug blieb unverletzt.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell