Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Fahrkartenautomat beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dörpen (ots)

Zwischen Freitag, dem 13. Februar 2026, 19:30 Uhr, und Samstag, dem 14. Februar 2026, 09:11 Uhr, kam es an der Neudörpener Straße in Dörpen zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem derzeit unbekannten Gegenstand einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn erheblich. Ob Bargeld oder andere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

