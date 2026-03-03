PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz gestoppt

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Am heutigen Dienstag, 3. März, fiel Polizeibeamten gegen 5.45 Uhr auf der Arloffer Straße in Euskirchen-Kirchheim ein 20-jähriger Mann aus Euskirchen auf, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Fahrer überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Kokain. Daraufhin wurde dem 20-Jährigen auf der Polizeiwache in Euskirchen eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Es wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

