Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Weilerswist (ots)

Am Dienstag, 3. März, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Limburger Straße in Weilerswist-Lommersum zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die Hauseigentümerin befand sich zur Tatzeit in der Küche, als sie Geräusche an der Balkontür wahrnahm. Im Anschluss bemerkte sie zwei weibliche Personen auf ihrem Grundstück. Kurz darauf entfernten sich die beiden Unbekannten zunächst vom rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Wenig später hörte die Hauseigentümerin Geräusche an der Haustür. Von innen stellte sie fest, dass sich ein Werkzeug zwischen Haustür und Türrahmen befand. Die Haustür war zu diesem Zeitpunkt noch durch eine innenliegende Sicherungskette gesichert.

Als sich die Hauseigentümerin zur Haustür begab und lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchteten die beiden Unbekannten in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

   -weiblich -südosteuropäisches Erscheinungsbild -schwarze Haare 
-helles Oberteil -dunkler Rock

Nach derzeitigem Stand gelangten die Unbekannten nicht in das Wohnhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

