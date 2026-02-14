PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Einkauf in Tankstelle endet mit Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.02.2026 um 20:30 Uhr wurde ein 40-Jähriger mit einem E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Nachhauseweg nach einem Einkauf bei einer Tankstelle. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Bereits im Jahr 2022 fiel dieser wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss auf. Aufgrund dieser Tatsache wurde diesem im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde einer Angehörigen übergeben. Nun kommt auf den 40-Jährigen erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

