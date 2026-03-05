Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisste Jugendliche nach umfangreicher Suche wohlbehalten aufgefunden

Hellenthal (ots)

Am Mittwochabend (4. März) leitete die Polizei Euskirchen umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten Jugendlichen im Bereich der Gemeinde Hellenthal ein. Die Jugendliche war zuvor aus einer Einrichtung abgängig. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer hilflosen Lage befand, wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. An den Maßnahmen waren mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt. Darüber hinaus kamen Suchhunde, Drohnen sowie die Polizeifliegerstaffel zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen führten in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags (5. März) zum Erfolg: Suchkräfte konnten die Jugendliche auffinden. Sie wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

