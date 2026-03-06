Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissarin oder Kommissar bei der Polizei werden

Kreis Euskirchen (ots)

Zum 01.09.2026 gibt es bei der Polizei NRW wieder freie Studienplätze. Informieren Sie sich jetzt bei der Berufsinformationsveranstaltung der Kreispolizeibehörde Euskirchen. Die Veranstaltung findet statt am: Donnerstag (19. März) von 16 - 18.30 Uhr Polizei Euskirchen Kölner Straße 76 53879 Euskirchen Achtung: Die Teilnahme zu dieser Veranstaltung ist kostenfrei! Achtung: Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich! Bewerben können sich Interessenten mit Abitur oder Fachabitur (volle FHS-Reife) oder die Mittlere Reife (Realschulabschluss oder 10 B erlangen. Es können sich auch Interessenten bewerben, die einen Meisterbrief in einem Handwerk oder aber eine abgeschlossene Berufsausbildung mit dreijähriger Berufserfahrung besitzen. Detaillierte Informationen erhalten Sie von Polizeihauptkommissar Dirk Falkenstein, der Ihnen als Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung steht: Tel.: 02251 - 799327 E-Mail: personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell