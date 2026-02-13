Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchte wird von Bundespolizei an Wohnung festgenommen

Wehr (ots)

Zweimal verurteilte ein Gericht eine 38-Jährige zu Geldstrafen. Da die Frau die Strafen ignorierte, erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Die Bundespolizei nahm die Frau an ihrer Wohnung in Wehr fest.

Am Donnerstagabend (12.02.2026) vollstreckte die Bundespolizei zwei Haftbefehle gegen eine deutsche Staatsangehörige. Ein Gericht verurteilte die Frau wegen des Erschleichens von Leistungen in den Jahren 2023 und 2025 rechtskräftig zu Geldstrafen. Da die Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft die Haftbefehle. Die ausstehenden Geldstrafen konnte sie vor Ort ebenfalls nicht bezahlen. Daraufhin erfolge die Festnahme und die anschließende Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt für Frauen. Dort verbüßt sie nun eine insgesamt 70-tägige Haftstrafe.

