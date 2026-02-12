Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fernbusreise endet im Gefängnis

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei nimmt einen mit Haftbefehl gesuchten Mann an der Schweizer Grenze fest. Obwohl gegen den 51-Jährigen eine Fahndung bestand, versuchte er unbehelligt mit einem Fernreisebus nach Deutschland einzureisen.

Am späten Montagabend (09.02.2026) kontrollierten die Einsatzkräfte am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein den aus Italien kommenden Bus. Bei der Überprüfung des marokkanischen Staatsangehörigen, der sich auf der Fahrt in die Niederlande befand, stellten die Einsatzkräfte fest, dass seit März des vergangenen Jahres ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein deutsches Gericht den in Italien wohnhaften Mann zu einer Geldstrafe, die dieser jedoch nicht bezahlte. Da er auch vor Ort die geforderten Gerichtsschulden nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung zur Verbüßung der 128-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

