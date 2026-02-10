PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit einem Jahr Gesuchter festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde bei der Einreise aus der Schweiz durch die Bundespolizei festgenommen. Er muss eine über 100-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Am späten Montagabend (09.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den marokkanischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in Italien wohnhaften Mann seit März letzten Jahres ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls hatte ein Gericht gegen den 51-Jährigen zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe vor Ort nicht bezahlen und wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 128-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde der 51-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

