Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann soll zwei Frauen im Freiburger Hauptbahnhof belästigt haben

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich auf Bahnsteig 3 im Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau ereignet haben soll. Ein Mann soll zwei Reisende körperlich bedrängt haben. Am Freitagmorgen (06.02.2026), gegen 07:00 Uhr soll ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger sich zwei Frauen von hinten genähert haben und diese im weiteren Verlauf gegen ihren Willen körperlich berührt haben. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen dieses Vorfalls oder weiteren Personen die ebenfalls gegen ihren Willen körperlich berührt wurden. Personen, die Vorfälle dieser Art am Freitagmorgen beobachtet haben und über diese berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

