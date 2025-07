Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg- Hinweise zu Schrottsammlern erbeten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 18.7.2025, gegen 15.00 Uhr ließ ein Senior Schrottsammler in sein Haus auf der Theodor-Fontane-Straße in Stromberg. Zwei der Tatverdächtigen lenkten den Mann und seine Frau ab, der Dritte dürfte in diesen wenigen Minuten die Schmuckkassette entwendet haben. Wer kann Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen machen, die am Freitagnachmittag in Stromberg unterwegs waren? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

