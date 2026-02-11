Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch endet in Untersuchungshaft

Basel (ots)

Die Bundespolizei hat einen gesuchten 20-Jährigen festgenommen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Montagabend (09.02.2026). Er versuchte am Basel Badischen Bahnhof mit dem Fernreisezug nach Deutschland einzureisen. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Verdachts von Diebstahlsdelikten. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten vorläufig fest. Da der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, verbrachte man ihn zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Im Anschluss erfolgte die Haftprüfung und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

