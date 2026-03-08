Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit falschem Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

53894 Mechernich (ots)

Am Freitagnachmittag, 06.03.2026, kontrollierten Polizeibeamte auf dem Nyonsplatz in Mechernich den Fahrer eines Motorrollers.

Hierbei stellten sie fest, dass an dem zulassungspflichtigen Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht war.

Gegen den 16-jährigen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell