Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Unbekannte flüchten

Kall (ots)

Am Sonntagnachmittag (8. März) kam es gegen 13.15 Uhr in der Junkersstraße in Kall zu einem versuchten Einbruch in eine Kfz-Werkstatt.

Der Inhaber der Werkstatt hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Bürotrakt des Unternehmens auf, um Bürotätigkeiten zu erledigen. Ein weiteres Familienmitglied bemerkte über die Überwachungskamera, dass mehrere Personen versuchten, ein Tor zur Werkstatthalle aufzubrechen, und informierte den Werkstattinhaber telefonisch darüber.

Der Werkstattinhaber begab sich daraufhin vom Büro in den Lagerbereich der Werkstatt und traf dort auf drei unbekannte Personen, die offenbar bereits in das Objekt eingedrungen waren. Als die Täter den Mann bemerkten, flüchteten sie umgehend zu Fuß durch die Werkstatthalle in Richtung der Landstraße 105.

Der Geschädigte versuchte noch, die Personen zu verfolgen, stürzte jedoch im Lagerbereich und musste die Verfolgung abbrechen. Dabei verletzte er sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter drei Fahrzeugschlüssel aus dem Lager der Werkstatt.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung im Bereich Junkersstraße / Landstraße 105 verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

1. Person:

   -	männlich -	normale Statur -	Sturmhaube -	hellgrüne 
Trainingsjacke -	dunkle Hose -	weiße Schuhe -	Handschuhe

2. Person:

   -	männlich -	normale Statur -	dunkle Haare -	schwarze Maske oder 
Schal -	schwarze Jacke -	blaue Jeans -	schwarze Schuhe -	weiße Socken
-	Handschuhe

3. Person:

   -	männlich -	normale Statur -	dunkle Haare, an den Seiten 
abrasiert -	dunkelblaue Jacke -	schwarze Hose -	schwarz-weiße Schuhe 
-	Handschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

