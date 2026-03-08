PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vorfahrt nicht beachtet - Ein Verletzter nach Zusammenstoß

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, ca. 08:20 Uhr, beabsichtigte ein 20-jähriger Euskirchener mit seinem Fahrzeug aus der Jahnstraße nach links auf die Kessenicher Straße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Mann aus Euskirchen die vorfahrtberechtigte Kessenicher Straße stadteinwärts.

Beim Abbiegen kam es an der Einmündung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 56-jährige leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst zu Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

