POL-EU: Vorfahrt nicht beachtet - Ein Verletzter nach Zusammenstoß

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, ca. 08:20 Uhr, beabsichtigte ein 20-jähriger Euskirchener mit seinem Fahrzeug aus der Jahnstraße nach links auf die Kessenicher Straße abzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein 56-jähriger Mann aus Euskirchen die vorfahrtberechtigte Kessenicher Straße stadteinwärts.

Beim Abbiegen kam es an der Einmündung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 56-jährige leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst zu Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

