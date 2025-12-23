PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein lautstarker Knall beendete den Schlaf einer 51 Jahre alten Gelsenkirchenerin in den frühen Dienstagmorgenstunden, 23. Dezember 2025. Als die Frau unmittelbar nach dem Knall um 3 Uhr aus ihrem Fenster auf die Straße Am Echstekamp in Beckhausen schaute, konnte sie beobachten, wie sich vier Männer an den Überbleibseln des dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Kurze Zeit später flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung des naheliegenden Friedhofs in Gladbeck. Der Zigarettenautomat war augenscheinlich gesprengt worden und nahezu komplett zerstört.

Zwei der flüchtigen Männer waren etwa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, hatten dunkle Haare, waren mit schwarzen Jogginghosen und schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet. Zu den beiden anderen Männern liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Automatensprengung geben können. Informationen werden telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

