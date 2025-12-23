PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Brand in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in einer Wohnung in Horst hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag, 23. Dezember 2025, Ermittlungen aufgenommen. Eine 58 Jahre alte Zeugin hatte das Feuer, das gegen Mitternacht ausgebrochen war, gemeldet und die Einsatzkräfte zur Teplitzer Straße gerufen.

Hierzu hat die Feuerwehr Gelsenkirchen bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6184945

Feuerwehrleute löschten den Brand in der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss, im Anschluss nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die 58-jährige Gelsenkirchenerin, die den Brand bemerkt hatte, wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen oder möglichen Verursachern machen können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

