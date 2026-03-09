PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EU: Farbexperiment gescheitert: E-Scooter ohne gültige Versicherung gestoppt

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (5. März) gegen 10.43 Uhr befuhr ein 18-jähriger Euskirchener mit seinem E-Scooter die Hochstraße in Euskirchen. Dabei fuhr er auch an einen Streifenwagen vorbei.

Den Polizeibeamten fiel jedoch schnell auf, dass das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen irgendwie "nachbearbeitet" aussah. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Kennzeichen mit schwarzer Farbe so verändert worden war, dass es wie ein aktuell gültiges Versicherungskennzeichen wirken sollte. Nur ein kleines Detail fehlte: eine tatsächliche Versicherung. Einen entsprechenden Versicherungsnachweis konnte der 18-Jährige nicht vorlegen. Das Kennzeichen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

