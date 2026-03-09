Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dachstuhlbrand an Friedhofsgedenkstätte

Weilerswist (ots)

Am Freitag, den 6. März, kam es gegen 13 Uhr in der Bachstraße in Weilerswist zu einem Brand am Dachstuhl einer Friedhofsgedenkstätte.

Nach bisherigen Erkenntnissen führten Dachdecker auf dem Dach Arbeiten durch und befestigten dabei Platten mit Hilfe eines Gasbrenners. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen mehr auf dem Dach. Der Dachstuhl geriet während einer kurzen Arbeitspause in Brand.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

