Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Zweibrücken/ Bechhofen, 06.02.2026 (ots)

Gleich zwei unter THC-Einfluss stehende Verkehrsteilnehmer wurden am Freitag durch Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken festgestellt. Gegen 11:00 Uhr wurde eine 35-jährige PKW-Fahrerin in der Landauer Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch den Konsum von THC. Auch bei einem 35-Jährigen PKW-Fahrer, der gegen 18:40 Uhr die Straße Am Sportplatz in Bechhofen befuhr, ergaben sich entsprechende Hinweise auf eine THC-Beeinflussung. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell