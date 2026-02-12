PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden

Jena (ots)

Am Mittwoch gegen Mittag erhielt die Polizei Jena über die Rettungsleitstelle eine Meldung über einen Brand an einer Gewerbehalle in Jena Zwätzen. Sofort entsendete Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Durch den Brand wurde ein Müllcontainer und Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden seitens der Kriminalpolizei Jena aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:02

    LPI-J: Mann mit Drogen festgestellt

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein 35-Jähriger meldete am Mittwochnachmittag eine verdächtige Person in der Fuldaer Straße in Weimar. Diese soll mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Die Beamten konnten den Mann schnell antreffen. Der Mann hatte keine anderen Personen bedroht oder ähnliches. Bei einer Kontrolle konnten die Beamten neben einem Messer auch mutmaßliche Drogen feststellen. Beides wurde sichergestellt. ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:59

    LPI-J: Ruhestörung - Musikbox beschlagnahmt

    Apolda (ots) - Gestern Nachmittag wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung am Brückenborn in Apolda gerufen. Ein 42-jähriger Mann spielte in seiner Wohnung wiederholt Musik in erheblicher Lautstärke, sodass sich die Anwohner gestört fühlten. Da der Betroffene bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle auffällig war, wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Musikanlage sichergestellt. Rückfragen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:58

    LPI-J: Verkehrsunfall in Apolda - zwei Fahrzeuge beschädigt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Alexanderstraße / Müllerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW wollte nach links in die Müllerstraße abbiegen und bremste dementsprechend ab. Ein hinter ihm fahrender PKW setze zum Überholen an, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren