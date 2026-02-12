Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden

Jena (ots)

Am Mittwoch gegen Mittag erhielt die Polizei Jena über die Rettungsleitstelle eine Meldung über einen Brand an einer Gewerbehalle in Jena Zwätzen. Sofort entsendete Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Durch den Brand wurde ein Müllcontainer und Teile der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden seitens der Kriminalpolizei Jena aufgenommen.

