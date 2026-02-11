LPI-J: Ruhestörung - Musikbox beschlagnahmt
Apolda (ots)
Gestern Nachmittag wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung am Brückenborn in Apolda gerufen. Ein 42-jähriger Mann spielte in seiner Wohnung wiederholt Musik in erheblicher Lautstärke, sodass sich die Anwohner gestört fühlten. Da der Betroffene bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle auffällig war, wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Musikanlage sichergestellt.
