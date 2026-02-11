PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ruhestörung - Musikbox beschlagnahmt

Apolda (ots)

Gestern Nachmittag wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung am Brückenborn in Apolda gerufen. Ein 42-jähriger Mann spielte in seiner Wohnung wiederholt Musik in erheblicher Lautstärke, sodass sich die Anwohner gestört fühlten. Da der Betroffene bereits mehrfach wegen ähnlicher Vorfälle auffällig war, wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Musikanlage sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren