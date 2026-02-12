PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Mann mit Drogen festgestellt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein 35-Jähriger meldete am Mittwochnachmittag eine verdächtige Person in der Fuldaer Straße in Weimar. Diese soll mit einem Messer herumgefuchtelt haben. Die Beamten konnten den Mann schnell antreffen. Der Mann hatte keine anderen Personen bedroht oder ähnliches. Bei einer Kontrolle konnten die Beamten neben einem Messer auch mutmaßliche Drogen feststellen. Beides wurde sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

