Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Unbekannte entwenden Bargeld aus Geldautomaten
Bad Münstereifel (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, dem 8. März, 23 Uhr, bis Montag, dem 9. März, 1.30 Uhr, kam es in Bad Münstereifel-Houverath, Gromischweg, zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Geldautomaten.
Eine Kundin stellte am Morgen fest, dass der Geldautomat nicht funktionierte, und informierte daraufhin einen Mitarbeiter der Bank. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Geldautomat von Unbekannten manipuliert und mit Werkzeug geöffnet wurde. Dabei erlangten die Unbekannten Bargeld in Höhe eines unteren sechsstelligen Euro-Bereichs.
Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass Unbekannte über einen Zaun auf das Bankgelände gelangten und sich von dort aus Zugang zu dem Gebäude verschafften, in dem sich der Geldautomat befindet.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
