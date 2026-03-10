PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte entwenden Bargeld aus Geldautomaten

Bad Münstereifel (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 8. März, 23 Uhr, bis Montag, dem 9. März, 1.30 Uhr, kam es in Bad Münstereifel-Houverath, Gromischweg, zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Geldautomaten.

Eine Kundin stellte am Morgen fest, dass der Geldautomat nicht funktionierte, und informierte daraufhin einen Mitarbeiter der Bank. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Geldautomat von Unbekannten manipuliert und mit Werkzeug geöffnet wurde. Dabei erlangten die Unbekannten Bargeld in Höhe eines unteren sechsstelligen Euro-Bereichs.

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass Unbekannte über einen Zaun auf das Bankgelände gelangten und sich von dort aus Zugang zu dem Gebäude verschafften, in dem sich der Geldautomat befindet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

