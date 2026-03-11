Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann nach Schüssen am Bahnhof in Gewahrsam genommen

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag (10. März) meldete sich um 21.35 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass am Bahnhof in Bad Münstereifel ein Mann mehrfach in die Luft schießt.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten den zuvor beschriebenen Mann antreffen. Der 38-Jährige wurde zu Boden gebracht und mittels Handschellen fixiert. Bei der Durchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe inklusive Patronen aufgefunden werden.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann aus Bad Münstereifel zwecks Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.

